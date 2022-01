Soccorso dal 118, il giovane è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni non sono gravi

Un ragazzo di 26 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco ieri sera intorno alle 20:30 in piazza monte Falterona, a Milano. Soccorso dal 118, il giovane è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni non sono gravi.