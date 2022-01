Milano, rubano cellulare ad anziano su un autobus: due arrestati

È avvenuto in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, mentre la vittima stava salendo con dei bagagli su un autobus della linea '60'. I due sono riusciti a sottrarre all'uomo il telefonino che era in una borsa a tracolla, poi sono stati bloccati dalla polizia

Due ragazzi di 21 e 27 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver sfilato il cellulare a un anziano che stava salendo su un autobus.

Il furto

L'episodio è avvenuto in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, mentre l'uomo stava salendo con dei bagagli su un autobus della linea '60'. I due, entrambi algerini, irregolari e con precedenti, sono riusciti a sfilargli un telefonino che teneva in una borsa a tracolla. Hanno poi cercato di allontanarsi salendo sullo stesso mezzo, ma sono stati subito raggiunti e bloccati dagli agenti della Polfer in servizio antiborseggio. Il cellulare è stato restituito al suo proprietario.