Gerola Alta, cade durante passeggiata in montagna: grave 66enne

La donna, che era con un'altra persona, ha perso l'equilibrio ed è finita in un bosco ripido per poi fermarsi contro alcuni alberi

Una donna di 66 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta da un'altezza di cinque metri mentre si trovava lungo un sentiero di montagna sopra il paese di Gerola Alta, in provincia di Sondrio.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, la 66enne, residente a Calolziocorte (Lecco), era con un'altra persona e stava facendo una passeggiata quando ha perso l'equilibrio ed è finita in un bosco ripido per poi fermarsi contro alcuni alberi. Immediato l'intervento del Soccorso alpino con sette tecnici impegnati. Sul posto anche guardia di finanza, vigili del fuoco e Croce Rossa di Morbegno. Le squadre l'hanno raggiunta sulle montagne delle Alpi Orobie, l'hanno imbarellata, stabilizzata e infine calata per una cinquantina di metri. L'elisoccorso di Areu, decollato dalla base di Bergamo, l'ha trasportata in ospedale. La prognosi è al momento riservata.