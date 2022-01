Furto in casa di Martina Maccherone, influencer amica di Ferragni

Furto nella casa milanese di Martina Maccherone, influencer nota anche per essere una cara amica di Chiara Ferragni, con cui in passato ha anche lavorato. A riferirlo è stata la stessa Maccherone parlando del fatto su Instagram in una delle 'stories' (nella foto, un'immagine di Martina Maccherone tratta dal suo profilo Instagram).

La vicenda

Il furto è avvenuto mentre lei e il compagno erano fuori Milano per le vacanze di Natale. A quanto riferisce Martina, che ha pubblicato su Instagram le immagini del furto riprese dalla telecamera di sorveglianza, ad agire sarebbero state quattro donne. Nel video infatti si vedono quattro ragazze, all'apparenza giovani e vestite alla moda, mentre le svaligiano la casa. A commento del video, oltre al dispiacere e allo choc per quanto accaduto, la ragazza ha aggiunto: "quattro donne, lo schifo".