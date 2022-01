Incidente sul lavoro a Ornago, grave un 42enne investito da bancale

Un operaio di 42 anni è rimasto ferito in modo molto grave dopo essere stato investito da un bancale del peso di una tonnellata in un'azienda di Ornago (in provincia di Monza e Brianza).

I soccorsi

Sul posto, oltre al personale del 118, sono accorsi carabinieri di Monza e i vigili del fuoco. Il 42enne, con traumi a cranio, collo, schiena e alle gambe, è stato trasportato al San Gerardo di Monza.