Incendio in un appartamento, morta 70enne nel Bergamasco

Una donna di 70 anni è morta nell'incendio divampato questa mattina nella sua abitazione ad Albino (Bergamo). E' successo in via Sottocorna attorno alle 9,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine e Gazzaniga, che hanno domato le fiamme. A quel punto è stato scoperto il corpo senza vita dell'anziana. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'incendio.