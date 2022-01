Monza, cinque indagati per false pubblicità in televisione

Sequestro preventivo di 194 mila euro, finalizzato alla confisca di beni immobili e mobili, a carico di cinque indagati, accusati a vario titolo di reati tributari, tra cui frode. Il decreto è stato eseguito dalla guardia di finanza di Monza.

Le indagini

Il sequestro é frutto di una indagine ispettiva dell'Agenzia delle Entrate e delle successive indagini patrimoniali effettuate dalle fiamme gialle su cinque amministratori di sette imprese, operanti nel settore della meccanica, della pubblicità, delle telecomunicazioni e del telemarketing. Coinvolto un imprenditore brianzolo, titolare di una ditta individuale, accusato di aver emesso fatture false per circa 370 mila euro, emesse da sei società compiacenti, di cui una con sede in provincia di Monza. Secondo le accuse, mascherava i costi fasulli con spese per promozione televisiva.