Morazzone, uccide figlio di 7 anni: contestata la premeditazione

Il pubblico ministero contesta a Davide Paitoni anche l'aver agito “per motivi abbietti” per la ritorsione contro la moglie, la quale aveva presentato due denunce per maltrattamenti

Nel fermo notificato domenica pomeriggio a Davide Paitoni per l'omicidio del figlio Daniele e il tentato omicidio della moglie Silvia, da cui si stava separando, il pubblico ministero Luca Petrucci gli contesta anche la premeditazione e l'aver agito "per motivi abbietti". Lo sriporta 'La Prealpina'. I motivi abbietti sarebbero la ritorsione contro la moglie, la quale aveva presentato due denunce per maltrattamenti. (L'OMICIDIO)

L'omicidio e l'aggressione alla moglie

Secondo quanto ricostruito, l'uomo dopo aver ucciso il figlio è salito in auto e ha guidato fino a Gazzada Schianno, dove la ex moglie si era trasferita. L'ha avvisata, dicendole che le stava riportando il figlio, ma quando la donna ha aperto la porta di casa, lui le si è scagliato contro, colpendola ripetutamente al volto e al corpo con un coltello ed è fuggito via. Lei, soccorsa dai genitori, è stata trasportata in ospedale a Varese. Il padre e la madre della 36enne hanno chiesto ai carabinieri di trovare il nipote. I militari sono andati a casa di Paitoni e, davanti a evidenti tracce di sangue, l'hanno setacciata fino a quando hanno aperto l'armadio, scoprendo il cadavere del bambino e un biglietto lasciato dal killer. Paitoni è stato rintracciato mentre vagava con la sua automobile, i carabinieri lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo dopo che aveva cercato di speronarli. In macchina l'uomo aveva ancora il coltello e una dose di cocaina, di cui farebbe uso da tempo.