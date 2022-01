Lomazzo, vigile del fuoco salva due cani bloccati in cunicolo. VIDEO

Due cani, rimasti bloccati in un cunicolo interrato, sono stati salvati dei vigili del fuoco a Lomazzo, in provincia di Como. Un intervento lungo e complesso, portato a termine con successo grazie a rapidità e un perfetto lavoro di squadra dei pompieri giunti da Bergamo e Como. Su Twitter, gli stessi vigili del fuoco hanno condiviso le immagini dell’operazione, avvenuta il primo gennaio, in cui si si vede il momento del salvataggio dei due animali.