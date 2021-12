Pavia, colpito da malore mentre spegne incendio della sua auto: morto

La vittima si era fermata a far benzina in un distributore ad Albaredo Arnaboldi. Per cause ancora da accertare, la vettura è andata in fiamme. L'uomo ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore presente nell'impianto, ma in quel momento si è sentito male

Un uomo di 55 anni, di San Cipriano (Pavia), è morto, stroncato da un malore, mentre stava cercando di spegnere l’incendio che aveva avvolto la sua auto. La vittima si era fermata a far benzina in un distributore ad Albaredo Arnaboldi, lungo la statale Bronese, sempre nel Pavese. Per cause ancora da accertare, la vettura è andata in fiamme. L'uomo ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore presente nell'impianto, ma in quel momento si è sentito male. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 (insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco), che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare