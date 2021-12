Crema, esplosione distrugge un locale: indagini in corso

E' accaduto la scorsa notte in via della Repubblica. Al momento, con le indagini ancora in pieno corso, ogni ipotesi resta aperta

Un'esplosione ha distrutto la scorsa notte un locale di kebab in viale Repubblica a Crema, in provincia di Cremona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti del Commissariato di polizia, rimasti insieme per ore a compiere accertamenti con l'obiettivo di chiarire cause e dinamica dell'accaduto. Al momento, con le indagini ancora in pieno corso, ogni ipotesi resta aperta, quella dell'incidente, con deflagrazione e incendio magari innescati dal cortocircuito di qualche macchinario, cosi come quella dolosa, opzione che appare la più accreditata anche se, stando alle prime testimonianze, non risulterebbero minacce al gestore del locale. Ingenti i danni: l'interno del kebab è stato distrutto e la vetrina seriamente compromessa.