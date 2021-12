Botti illegali in casa, arrestato un 37enne a Milano

A Milano un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia, che nella giornata di ieri ha trovato nella sua abitazione 20 ordigni esplodenti artigianali non classificati. Nell'ambito dei servizi di controllo sui fuochi d'artificio e le loro vendite tramite canali non autorizzati, gli agenti della Squadra Mobile sono risaliti all’appartamento dell'uomo in zona Gratosoglio. Il 37enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto ad affidamento in prova, è stato anche indagato poiché deteneva 3 batterie di fuochi pirotecnici categoria F3 non disponendo della licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.