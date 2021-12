Milano, rapina 4 farmacie in meno di un’ora: bottino da 1.000 euro

È di circa mille euro il bottino di un rapinatore che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha messo a segno colpi in quattro farmacie di Milano in meno di un’ora. Con una pistola presumibilmente giocattolo e con il volto coperto dalla mascherina, si è fatto consegnare gli incassi riuscendo a portare via. Alle 17.30 di ieri è entrato in una farmacia di piazza Scolari, alle 17.55 in quella, poco distante, di via Fratelli Zoia. Neanche quindici minuti dopo, ha "colpito" la farmacia di via Giambellino e alle 18.19 quella di viale Famagosta. Sul caso indaga la Squadra mobile di Milano.