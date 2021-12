Milano, in arrivo lo storico Hard Rock Cafe: aprirà in via Dante

La catena non ha ancora diramato una nota ufficiale ma il suo logo è apparso sul portone del cantiere allestito nei giorni scorsi. Sarà il quinto Hard Rock Cafe presente in Italia

L’Hard Rock Cafè arriva a Milano. Anche se la storica catena, fondata a Londra nel 1971, non ha ancora diramato una nota ufficiale in merito, il logo apparso sul portone del cantiere allestito nei giorni scorsi al civico 5 di via Dante, in pieno centro, non lascia spazio ai dubbi. Il nuovo locale aprirà dove fino poco tempo fa c’era un bistrot.

Sarà il quinto Hard Rock Cafè in Italia

Quello di Milano sarà dunque il quinto Hard Rock Cafè presente in Italia, che va ad aggiungersi a quelli aperti a Roma, Venezia, Firenze e Verona. Come ogni altro locale della catena, anche quello milanese sarà arricchito con una collezione di oggetti e cimeli del mondo del rock, selezionati probabilmente - come ipotizza MilanoToday - tra le innumerevoli band che si sono esibite negli anni tra San Siro, Vigorelli, Forum e l'ex Palasharp.