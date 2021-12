Morto l'economista Francesco Daveri, era professore alla Sda Bocconi

Il sito lavoce.info: "Un amico fraterno"

"Francesco è stato un amico fraterno per molti di noi - si legge sul sito lavoce.info -. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico. È stato l’anima del nostro sito per molti anni. L’ha fatto crescere, in contenuti, in presenza nel dibattito, nel numero di persone e di giovani coinvolti. Ha messo sempre grande cura, oltre che spirito, intelligenza, ottimismo e visione in tutto quello che ha fatto per lavoce. Ci mancherà moltissimo".