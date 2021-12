Incidente stradale a Pavia, auto contro palo: grave bimba di 7 anni

La bimba ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, ferite a una gamba ed altre lesioni: trasportata dal 118 al Policlinico San Matteo di Pavia, è stata giudicata in codice rosso

Una bambina di 7 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel territorio del comune di Torrevecchia Pia, nel Pavese. L'auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un palo della corrente elettrica, per cause ancora da accertare.

La situazione

La bimba ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, ferite a una gamba ed altre lesioni: trasportata dal 118 al Policlinico San Matteo di Pavia, è stata giudicata in codice rosso. Meno gravi le condizioni delle altre tre persone che si trovavano sull'auto: un uomo e una donna, entrambi di 35 anni, e un bimbo di 9 mesi, giudicati tutti in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.