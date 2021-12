Milano, esplosione in edificio in via Crespi: aperta indagine

La procura di Milano ha aperto un'indagine sull'esplosione avvenuta all'alba del giorno di Natale nei locali tecnici di un palazzo di proprietà di Generali Real Estate situato in via Crespi e che ha fatto finire in ospedale, in gravissime condizioni, l'autrice del gesto, una brasiliana di 43 anni. Il pm Roberta Amadeo, di turno ieri, ha aperto un fascicolo per incendio doloso in modo da fare approfondimenti sul movente e capire se davvero, dietro l'esplosione, avvenuta in uno stabile vuoto, ci sia davvero un motivo passionale. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, la donna avrebbe infatti voluto dare fuoco all'edificio come ripicca contro l'ex fidanzato, che come lei lavorava nello stabile e con cui la relazione era finita. Quando la 43enne è stata soccorsa, le sono state trovate vicino due taniche di benzina. La palazzina non ha subito danni strutturali.