Covid, code chilometriche per i tamponi al drive through di Monza

La situazione, critica da alcuni giorni, è peggiorata dopo Natale quando hanno cominciato a mettersi in fila anche persone che non avevano prenotato il test attraverso l'Asst

A Monza negli ultimi giorni a partire dalle 8 del mattino si sono verificate code chilometriche tra viale delle Industrie e viale Stucchi, dove è situato il drive through per i tamponi destinati agli abitanti del capoluogo brianzolo e dei centri vicini (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Code chilometriche per i tamponi

La situazione, critica da alcuni giorni, è peggiorata dopo Natale quando hanno cominciato a mettersi in fila anche persone che non avevano prenotato il test attraverso l'Asst. Per questo motivo ieri sono dovute intervenire anche alcune pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico. La lunga coda è stata immortalata in un video pubblicato dal Corriere della Sera.

La situazione nelle farmacie

Scenario analogo anche fuori dalle farmacie, con lunghe file nelle poche strutture che dispongono di un tampone, mentre nella maggior parte dei casi sulle vetrine sono esposti cartelli che avvisano la clientela che i test sono finiti. Molti i cittadini costretti a spostarsi per diversi chilometri, spesso fino alla provincia di Lecco, per accaparrarsi gli ultimi tamponi.