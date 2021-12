Lodi, picchia compagna e sferra pugno a carabiniere: arrestato

Portato in tribunale, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura alternativa dell'obbligo di dimora con il divieto di uscire dalla sua abitazione dalle 18 alle 8

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lodi dopo che, ubriaco in un bar di Borghetto Lodigiano, ha picchiato la propria compagna e poi, una volta arrivati sul posto i carabinieri, ha sferrato a uno di loro un violento pugno in faccia prima di venire arrestato. Portato in tribunale, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura alternativa dell'obbligo di dimora con il divieto di uscire dalla sua abitazione dalle 18 alle 8. Il carabiniere ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.