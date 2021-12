Incendio in un appartamento a Milano, un ferito grave

Un incendio è divampato intorno a mezzanotte all’interno di un appartamento in una palazzina privata in viale Piceno a Milano. Ferita la proprietario dell’abitazione, una donna di 64 anni soccorsa con gravi ustioni e trasportata d'urgenza al Policlinico. Evacuati anche gli altri inquilini dell’edificio, alcuni dei quali sono stati alloggiati fuori casa dalla protezione civile perché parte della struttura è stata dichiarata momentaneamente inagibile in attesa degli accertamenti tecnici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Durante l’intervento un pompiere ha rimediato un leggero infortunio ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso.