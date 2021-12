Covid Lombardia, al via prenotazione terza dose vaccino per 16/17enni

Da oggi è possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid per i ragazzi di 16 e 17 anni lombardi. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute, la terza dose o dose booster è stata estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15 anni. Aifa invece si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio.

La circolare del Ministero della Salute

"Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 - si legge nella circolare - è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età".

La nota di Regione Lombardia

Sulla piattaforma per la prenotazione vaccinale si ricorda che la “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario e che "il giorno dell’appuntamento vaccinale il genitore/tutore legale dovrà: comunicare al medico vaccinatore del Centro Vaccinale che il minore non sia stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad es. influenza spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19, oppure presentare certificato vaccinale del figlio/minore. Presentare il Consenso Informato sottoscritto dal genitore/legale rappresentante".

Inoltre si precisa che "ai fini del consenso alla vaccinazione, che per i minori è dato dai genitori / tutori legali, è sufficiente che il giorno della vaccinazione sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali. Il genitore/tutore presente dichiarerà di aver informato l’altro genitore sulla vaccinazione del/la ragazzo/a.

I minori devono essere accompagnati esclusivamente dal genitore /tutore legale e il consenso deve essere firmato davanti al medico".