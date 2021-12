Covid Lombardia, il bollettino: 5.065 contagi su 44.221 tamponi

Con 44.221 tamponi effettuati è di 5.065 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività è all'11,4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 187 (+7) quelle negli altri reparti sono 1.539 (+100). Sono 12 i decessi, che portano il totale a 34.952 morti da inizio pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per quanto riguarda le province, sono 1.961 i positivi segnalati in quella di Milano, di cui 870 nel capoluogo, 339 a Bergamo, 653 a Brescia, 248 a Como, 109 a Cremona, 87 a Lecco, 113 a Lodi, 147 a Mantova, 347 a Monza e Brianza, 331 a Pavia, 136 a Sondrio e 435 a Varese.