Garlasco, incendio in appartamento: famiglia intossicata

Un incendio è divampato nella serata di Natale in un appartamento al secondo piano di un condominio di Garlasco (Pavia), in Lomellina. Sul posto sono subito intervenute squadre dei vigili del fuoco da Pavia, Mede e Garlasco.

I soccorsi

Nella casa abita una famiglia di origini nigeriane: un uomo di 26 anni, la moglie e la figlia nata da pochi giorni. Tutti e tre, trasportati al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, sono sotto osservazione per aver respirato il fumo provocato dalle fiamme, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, che a un primo esame sembra essere stato provocato dal corto circuito di una lampada. L'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.