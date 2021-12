Capodanno 2022, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

Dagli spettacoli teatrali ai concerti, non mancano a Milano le iniziative per festeggiare il Capodanno a Milano, nel rispetto delle misure anti-Covid. Anche nel capoluogo lombardo, così come in molte altre città italiane, sono stati annullati i festeggiamenti in piazza per evitare assembramenti.

Ale e Franz al Teatro Lirico Gaber

Allo storico Lirico Gaber, che torna ad alzare il sipario dopo oltre vent'anni e un imponente restauro, vanno in scena Ale e Franz nel loro nuovo spettacolo "Comincium" (fino al 9 gennaio). "Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d'eccezione, di grandi professionisti - spiegano Ale e Franz -. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere".

Vanessa Incontrada al Manzoni

Si ride anche al Manzoni con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?", commedia degli equivoci sull'ossessione della visibilità e la brama di successo (fino al 2 gennaio). La sera di San Silvestro sono previste due recite, alle ore 17.30 e alle ore 21.30. Al termine dello spettacolo delle ore 21.30 la Compagnia festeggerà dal palcoscenico l’arrivo del nuovo anno insieme al pubblico seduto in sala. Inoltre in occasione della recita delle ore 21.30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20.30.

La serata al Blue Note

Come tradizione, il noto locale Blue Note in zona Isola organizza anche per il 31 dicembre 2021 il Cenone di Capodanno. La serata inizierà alle 20.30 con la cena (con arrivo degli ospiti dalle 19.30 alle 20.15), per proseguire con la musica del celebre Angels in Harlem Gospel Choir. Come ogni anno seguirà la tradizionale Grande Lotteria di Capodanno.

The Black Blues Brother al Carcano

Al Teatro Carcano, a San Silvestro serata speciale con The Black Blues Brothers. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 21:30, da un’edizione speciale di ‘Veronica’: tra aneddoti e curiosità, un viaggio nel tempo alla scoperta della più che bicentenaria storia del Carcano. Con Marika Pensa e la regia di Omar Nedjari. Alle 22:30 musica, divertimento e acrobazie con The Black Blues Brothers (in scena dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022). Gran finale con il brindisi di mezzanotte.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica

All’Auditorium di Milano, in largo Mahler, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi propone Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven. Il concerto si terrà il 31 dicembre alle ore 20 e il primo gennaio alle ore 16.