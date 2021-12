Bergamo, scontro tra Jeep e ambulanza: quattro feriti

Entrambi sono ricoverati all'ospedale Gavazzeni di Bergamo in codice rosso. In codice giallo invece sono in ospedale altri due volontari nell'ambulanza

Scontro la notte di Natale nel Bergamasco tra una vettura e un'ambulanza che rientrava da un servizio. Il fatto è accaduto 37 minuti dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale ex statale 671 Valseriana. Una Jeep e una ambulanza della Croce Rossa di Entratico, in rientro da un servizio e senza paziente a bordo, si sono scontrate frontalmente.

La ricostruzione dei fatti

Il conducente della Jeep, un uomo di 34 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto, e traumi multipli agli arti, mentre l'autista volontario del mezzo di soccorso, un uomo di 66 anni, ha fratture multiple a una gamba. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Gavazzeni di Bergamo in codice rosso. In codice giallo invece sono in ospedale altri due volontari nell'ambulanza, un uomo di 43 anni con un trauma toracico, e una donna di 31 anni per traumi al volto, a una gamba e alla spalla. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri.