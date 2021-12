Incidente stradale a Truccazzano, frontale tra auto: muore donna

Il conducente dell'altra vettura, di 79 anni, è stato ricoverato in ospedale per un trauma al collo. Sul posto, l'elisoccorso del 118, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri

Una donna di 53 anni è morta in mattinata nello scontro frontale tra due auto a Truccazzano, in provincia di Milano. La donna, che era alla guida di uno dei mezzi, è morta all'istante. Il conducente dell'altra vettura, di 79 anni, è stato ricoverato in ospedale per un trauma al collo. Sul posto, l'elisoccorso del 118, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.