Milano, salvo il bimbo piuma: alla nascita pesava 370 grammi

La mamma ha partorito Lorenzo al quinto mese di gravidanza, quando il bimbo è nato non poteva nemmeno piangere perché i suoi polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. Oggi sta bene, è tornato a casa ed è arrivato a superare i 3 chili

Il piccolo Lorenzo, che pesava solo 370 grammi alla nascita avvenuta al quinto mese di gravidanza della mamma Elena, è cresciuto abbastanza ed è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. A riportare la notizia è Tgcom24.

La storia di Lorenzo

La donna, che era al quinto mese di gravidanza, quando le sono cominciate le doglie era stata portata alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Quando è nato Lorenzo era piccolissimo e non poteva nemmeno piangere perché i suoi polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. Il piccolo aveva iniziato anche a sviluppare una serie di complicazioni, tra cui una grave perforazione intestinale, legate al fatto che i suoi organi non erano ancora abbastanza sviluppati, che hanno costretto il bimbo a sottoporsi ad una difficile operazione. Oggi Lorenzo sta bene, è tornato a casa ed è arrivato a superare i 3 chili.