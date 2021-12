Lodi, sequestrati oltre un milione di prodotti non sicuri

La guardia di finanza di Lodi ha sequestrato oltre un milione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in parte costituiti da decorazioni e oggetti natalizi. Il valore alla vendita del sequestro è di 240mila euro. Alle tre imprese ispezionate, segnalate alla Camera di Commercio di zona, sono state date sanzioni per un importo totale di oltre 250mila euro.

Il sequestro

In previsione delle imminenti festività, i finanzieri hanno eseguito due controlli in altrettanti grandi magazzini sequestrando giocattoli, adesivi per unghie, perle e strass decorative per la costruzione di collane e bracciali ma anche oggetti natalizi come fiocchi, nastri, fiori ornamentali, palline di Natale, pigne, ornamenti per presepi, ghirlande, candele profumate, campanelle, rami natalizi, vetrofanie decorative e puntali per alberi di Natale. E, in un terzo intervento, sono stati sequestrati capi di abbigliamento, candele, giocattoli, decorazioni e oggetti natalizi. Tutto quanto senza le specificazioni di produttore o l'importatore, Paese di origine e natura dei materiali impiegati per la realizzazione. E sui giocattoli mancava anche il marchio CE.