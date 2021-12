“Riflessi del 900”, a Giussano in mostra le opere di sette artisti

Lo spazio arte Fuoco e Terra di Giussano presenta "Riflessi del 900" dal 29 dicembre al 29 gennaio. La mostra vede esposte le opere di sette artisti e artiste contemporanei: Ileana Benati Mura, Lorenzo Cavanè, Nucci Frigeni, Susanna Kovac, Marinella Mariani, Cristina Sirizzotti e Frida Turato. Si tratta di opere pittoree e scultoree ispirate al fervore, agli intenti e alle rivoluzioni del secolo scorso. La varietà dei materiali usati, delle tecniche e degli stili rendono l'esposizione eterogenea e significativa, tra citazionismo e inventiva. La mostra è curata da Laura Ferrario in collaborazione con il blog arte Giocare col Fuoco. Artisti & Co., redatto dalla giornalista Alessandra Palma.

Inaugurazione con performance artistica

L'inaugurazione si svolgerà mercoledì 29 dicembre dalle ore 17 presso lo Spazio Arte Fuoco e Terra, in via Vittorio Emanuele 7 a Giussano (Monza e Brianza), alla presenza degli artisti: in occasione dell'evento l'artista Cristina Sirizzotti darà vita ad una performance durante la quale creerà un'opera finita in un tempo molto breve richiamando un'usanza del Novecento, il vernissage, in cui durante l'apertura di una mostra si poneva la finitura protettiva a pennello sull'opera dipinta in precedenza. Prendendo spunto dalla storica pratica dimostrativa è nato questo azzardo, dallo spirito spiccatamente contemporaneo, durante il quale gli spettatori vedranno l'opera nascere e ultimarsi sotto i propri occhi. La mostra sarà visitabile da lunedì a venerdi dalle 16:00 alle 19:00 mentre nel weekend dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.