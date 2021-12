Incidente nel Bresciano, scontro tra auto e camion: grave bimbo

Due persone, tra cui un bambino di circa sei anni, sono rimaste ferite in un incidente frontale tra un'auto e un camion avvenuto verso le 6 di questa mattina lungo la strada provinciale 668, tra i comuni di Lonato e Montichiari, in provincia di Brescia.

L'incidente

All'arrivo dei soccorsi il piccolo era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato "con manovre di rianimazione in corso" all'ospedale pediatrico di Brescia. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'uomo alla guida dell'auto, 50 anni, ha invece riportato delle ferite alle gambe ed è stato trasportato in codice giallo ai Civili. Non sono state necessarie le cure mediche per l'uomo alla guida del mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale che deve ricostruire la dinamica dell'incidente.