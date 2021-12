Una donna di 25 anni di origini pachistane è stata trovata senza vita questa mattina in casa sua a Prevalle, in provincia di Brescia. La donna era a letto e a lanciare l'allarme è stato il marito. Da valutare alcuni presunti segni sul corpo della donna. È in corso un sopralluogo della scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno. Quindi sarà riascoltato il marito.