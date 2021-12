Covid, Fontana a Sky TG24: Aumento ricoveri ma ancora sotto controllo

"Il numero dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva sta crescendo ma è ancora sotto controllo". Lo ha affermato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto a Sky TG24 per fare il punto sull'emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). "Aspettiamo i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla. Io credo che valga la pena di insistere su una maggior precauzione da parte dei cittadini se vogliamo mantenere questo livello di libertà", ha poi aggiunto il governatore.

"Mascherina obbligatoria all'aperto? Misura non così determinante "

Per quanto riguarda l'obbligo delle mascherine all'aperto, provvedimento già adottato da alcune regioni, tra cui il Lazio, Fontana ha confermato che è "una misura a cui stiamo pensando, anche se non credo sia una misura così determinante proprio perché se la gente, come sta facendo, rispetta la regola secondo cui se c'è un assembramento la mascherina va indossata, e soprattutto rispetta l'utilizzo della mascherina al chiuso, è chiaro che i casi in cui si gira senza mascherina sono quelli in cui si cammina da soli, per cui è un'ipotesi abbastanza secondaria. Ma se si va in zona gialla questa sarà la prima misura".

"Non sono per l'obbligo vaccinale ma per il convincimento delle persone scettiche"

Passando all'argomento vaccini, secondo il governatore quanto riporta il governatore "le persone non vaccinate neo infettate sono superiori al 40%, però è il 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi è una percentuale molto alta di persone No Vax che sono infettate. Quasi uno su due delle persone positive è non vaccinato". I numeri inoltre stanno dimostrando "come la vaccinazione sia l'unica arma che abbiamo per combattere il virus". Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale il presidente ha precisato che "come principio io sono sempre contrario alle imposizioni, tanto è vero che come regione Lombardia stiamo cercando di spiegare. I due pomeriggi in cui abbiamo messo a disposizione degli scienziati che rispondevano alle richieste dei cittadini che ancora non si erano vaccinati e dei genitori che dovrebbero far vaccinare i propri figli sono state due giornate in cui i nostri scienziati hanno spiegato molte cose, hanno fatto tanta chiarezza e hanno convinto molte persone a utilizzare il vaccino. Io insisto - ha aggiunto Fontana -, non sono per l'obbligo ma per il convincimento, credo che iniziative come la nostre dovrebbero essere più frequenti per aumentare la platea delle persone che si fanno convincere dalle risultanze scientifiche".