Casa Milan è stata ceduta a un fondo immobiliare

Il Milan ha ufficialmente ceduto 'Casa Milan' al fondo immobiliare Inarcassa RE. Un'operazione che, a livello economico, genera un apporto finanziario importante, di circa 20 milioni di euro. Questa vendita, secondo il club rossonero, s'inserisce nel percorso di sostenibilità che la società sta portando avanti in questi anni. La notizia è riportata da Sky Sport.

L’operazione

Lo scorso 23 febbraio, il Milan era diventato proprietario dell'immobile, che era stato acquistato da Vittoria Assicurazioni per circa 42 milioni. L'operazione era nata già nei mesi precedenti, quando il club rossonero aveva esercitato un'opzione per l'acquisto a prezzi inferiori rispetto ai valori di mercato. Durante l'anno, la società ha valutato diverse opportunità, per arrivare poi a un accordo con il Fondo Inarcassa RE. L'immobile resterà tuttavia la sede ufficiale del club rossonero, che continuerà a svolgere a 'Casa Milan' tutte le sue attività principali.

La nota del fondo

"Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come 'Casa Milan': non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot", si legge nella nota del fondo che ha acquisito l'immobile.