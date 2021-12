Incidente nel Bergamasco, travolti da un’auto: morti due giovani

È avvenuto a Paladina, sull’ex statale della Val Brembana. Sul posto il 118 e la polizia stradale per i rilievi. Il conducente 60enne della vettura è stato denunciato per omicidio stradale

Un 21enne e un 24enne, entrambi di origine marocchina, sono morti la scorsa notte travolti da un'auto a Paladina, nel Bergamasco, sull'ex statale della Valle Brembana, nei pressi di un locale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale per i rilievi. I soccorsi per i due sono stati vani. Il conducente della vettura che li ha investiti, un 60enne della zona, è stato denunciato per omicidio stradale.