San Giuliano Milanese, incidente sulla A1: morto 37enne

Un uomo di 37 anni è morto la scorsa notte in un incidente lungo l'autostrada del Sole, all'altezza della frazione Civesio di San Giuliano Milanese. L'automobilista è finito contro un autobus su cui viaggiava solo il conducente. Al momento dell'impatto, in zona, c'era una fitta nebbia che permetteva una visibilità molto scarsa. Arrivato sul posto, il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso dell'automobilista, mentre il guidatore del pullman è stato trasportato all'ospedale di San Donato Milanese per accertamenti.

Incidente nel Lodigiano

Stamattina, sempre in A1 e ancora a causa della fitta nebbia, un automobilista di 25 anni si è ribaltato nel tratto lodigiano rifiutando però, poi, di essere portato in ospedale. Entrambe le indagini sui due incidenti stradali sono affidate alla sottosezione della Polstrada di Guardamiglio (Lodi).