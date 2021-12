Covid, in Lombardia 5.397 nuovi contagi su 132.959 tamponi

Sono 160 le persone in terapia intensiva (14 in più di ieri) mentre sono 1.225 (due in più di ieri) quelle ricoverate negli altri reparti

Sono 5.397 i nuovi casi di Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Lombardia su 132.959 tamponi. Tasso di positività al 4%, uguale a ieri.

Il bollettino

Sono 18 le vittime, per un totale di 34.736 da inizio pandemia. Sono 160 le persone in terapia intensiva (14 in più di ieri) mentre sono 1.225 (due in più di ieri) quelle ricoverate negli altri reparti.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, sono 2022 i nuovi casi registrati a Milano, 547 a Varese, 501 a Monza, 476 a Brescia, 337 a Bergamo, 242 a Pavia, 188 a Mantova, 154 a Cremona, 110 a Lecco, 63 a Sondrio.