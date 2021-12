Incidente a Milano, auto finisce fuori strada e sfonda una vetrina

È avvenuto la scorsa notte in via Legnano. Gli agenti di polizia locale intervenuti hanno deciso di piantonare il negozio fino a questa mattina per evitare furti

Un incidente stradale dai contorni inusuali si è verificato la scorsa notte a Milano, dove una vettura è uscita di strada carambolando prima contro un'auto in sosta e poi dentro la vetrina di un negozio di design. Nell'attesa di poter rintracciare e convocare i proprietari, gli agenti di polizia locale intervenuti hanno deciso di piantonare il negozio fino a stamani per evitare saccheggi.

L'incidente a Milano

È accaduto intorno alle 3 in via Legnano all'altezza di piazza Lega Lombarda, dove una Bmw X1 con a bordo una coppia è finita fuori strada: il conducente, un uomo di 36 anni, ha ammesso di aver perso il controllo della vettura, che ha terminato la corsa dentro il negozio sfondando la vetrina. La compagna del conducente, una donna di 36 anni, è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata dal 118 al Policlinico in codice giallo. La Polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso, si è quindi trovata davanti al problema di come impedire eventuali furti, dato che l'accesso al negozio, una nota catena di design d'interni, con pezzi piuttosto costosi, era di fatto possibile a chiunque. E allora gli agenti sono rimasti fino al mattino, quando sono giunti i responsabili del punto vendita.