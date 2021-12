Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe

Il conduttore televisivo dovrà pagare una multa di 14 mila euro e risarcire i danni patiti dalla parte civile liquidati in via di provvisionale in 25 mila euro. La decisione del Tribunale di Milano fa riferimento a un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017

Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un'intervista rilasciata sulla rivista "Chi" nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni patiti dalla parte civile - assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile - liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa.