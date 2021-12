Travolto da valanga in Valfurva, morto fratello di Deborah Compagnoni

Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni e fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valfurva, provincia di Sondrio, in zona Malerbe. È deceduto all'ospedale di Sondalo dove era stato trasportato con l'elisoccorso di Areu e ricoverato in codice rosso.

L'incidente

A quanto si apprende, il distacco è avvenuto poco prima delle 12 mentre Compagnoni era con un amico e stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha travolto causando traumi multipli. L'amico, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112. In un secondo momento anche lui è stato portato via dall'elicottero, in codice verde ma in stato di shock dopo l'incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.