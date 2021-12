Sciopero, a Milano trasporti regolari ma possibili disagi per cortei

Sono regolari, al momento, i trasporti cittadini a Milano nel giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Nessun problema sulle linee metropolitane, mentre qualche rallentamento è ipotizzato per i mezzi di superficie per le manifestazioni preannunciate in centro, in particolare per il corteo che si snoderà in tarda mattinata da Cairoli all'Arco della Pace. La Polizia locale non ha segnalato altre possibili criticità. Atm, in un nota, afferma che "il servizio continua sulle linee metropolitane" e che "i mezzi di superficie possono risentire del traffico causando attese alle fermate”.