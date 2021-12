Milano, divieti accesso aree urbane e Daspo a parcheggiatori abusivi

Quarantasette divieti di accesso alle aree urbane, e 21 Daspo urbani per la durata di 12 mesi sono stati emessi dal Questore nei confronti di venti parcheggiatori abusivi abituali, e a questuanti abituali e molesti, spesso con precedenti, di età compresa tra i 33 e i 90 anni che, come rilevato dal Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale e dalla Polfer operavano in alcuni punti strategici e ricchi di attività commerciali quali la zona Garibaldi e corso Como, i bastioni di Porta Volta, la zona Sempione, aree interessate da manifestazioni sportive come San Siro, aree di parcheggio vicine ai più importanti cimiteri, ospedali, infrastrutture di interscambio della rete di superficie e metropolitana e di trasporto pubblico come la Stazione Centrale. Lo ha reso noto la Questura di Milano.

I provvedimenti

In particolare, i "26 i Divieti di accesso alle infrastrutture di trasporto ferroviarie e metropolitane sono stati emessi nei confronti di 16 donne e 10 uomini di varie nazionalità e di età compresa tra i 19 e i 59 anni che in Stazione Centrale e in metropolitana, anche in stato di ubriachezza e con fare molesto, chiedevano offerte di denaro a cittadini e turisti in transito impedendo loro anche l'accesso ai servizi igienici pubblici: condotte queste che, spesso, erano azioni di disturbo finalizzate alla commissione di reati predatori".

Questura: “Impedivano libera fruizione di determinate aree”

"Un comportamento, il loro - afferma la questura - che impediva la libera fruizione di determinate aree creando turbativa per la sicurezza pubblica e disagio ai cittadini, generando, al contempo, condizioni in grado di favorire la commissione di ulteriori reati".