Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

È del 3,5% il rapporto tra nuovi casi di Covid (4.765) e tamponi effettuati in Lombardia. Sono 145 le persone ricoverate in terapia intensiva e 1.189 quelle negli altri reparti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:00 - In Lombardia 4.765 casi, tasso positività sale al 3,5%

È del 3,5% il rapporto tra nuovi casi di Covid (4.765) e tamponi effettuati in Lombardia. Sono 145 le persone ricoverate in terapia intensiva e 1.189 quelle negli altri reparti. Sono 29 i decessi, per un totale di 34.648 morti da inizio pandemia. I nuovi casi si concentrano soprattutto a Milano: 1.687 di cui 703 in città. Sono 542 a Monza e Brianza, 535 a Brescia, 480 a Varese, 303 a Como, 250 a Bergamo, 219 a Pavia, 156 a Mantova, 128 a Lodi, 90 a Cremona, 83 a Lecco, 54 a Sondrio.