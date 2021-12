Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca". La conferma è arrivata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "I dati che sono pervenuti e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca", spiega. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca". La conferma è arrivata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "I dati che sono pervenuti e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca perché, nonostante la crescita dei numeri, l'occupazione dell'area medica e delle terapie intensive rimangono al di sotto della soglia prevista" ha spiegato il governatore. Ed eccoli i dati: a fronte di 172.462 tamponi effettuati, sono 3.830 i nuovi positivi (2,2%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+3, 146) e nei reparti (+50, 1.185). I decessi sono 20 per un totale di 34.619 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 1.336 i positivi segnalati a Milano, 401 a Varese, 385 a Brescia, 384 a Monza e Brianza, 221 a Mantova e 216 a Bergamo. "Stiamo cercando di aumentare il più possibile la terza dose - ha spiegato Fontana - perché è l'unico mezzo attraverso il quale ci possiamo difendere, stiamo aumentando le inoculazioni giornaliere, per ora i numeri tengono abbastanza. Adesso vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma noi confidiamo molto che l'aumento di vaccinati e terze dosi possano essere l'arma che blocca questo virus". Anche in Lombardia si dibatte sull'opportunità del prolungamento dello stato di emergenza. "E' difficile giudicare perché ovviamente la decisione nasce da valutazioni tecniche e al governo lo sanno. Credo che prima o poi debba finire lo stato di emergenza, perché oggettivamente dobbiamo abituarci a un tipo di vita che sarà diverso per un po' di tempo" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Da quello che mi dicono il presidente Fontana e la vicepresidente Moratti - ha aggiunto - la situazione è ancora ampiamente sotto controllo" relativamente alla variante Omicron.