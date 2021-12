Mezzo pesante si ribalta in un cantiere nel Varesotto, morto 51enne

Un uomo di 51 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. Secondo quanto riferisce il 118, l'operaio è stato schiacciato da un mezzo pesante che si è ribaltato nel cantiere di una casa in costruzione.

Ferito un collega che ha provato a soccorrerlo

L'uomo è morto all'istante mentre un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di soccorrerlo. Sul posto sono giunti un'automedica, un'ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'ATS.