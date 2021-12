Covid, Moratti: 30mila prenotazioni vaccini 5-11 anni nel primo giorno

Le prenotazioni per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia "nel primo giorno sono state oltre 30mila. C'è un'assoluta fiducia nella sanità e nella scienza". Lo sottolinea l'assessore regionale al welfare Letizia Moratti a margine della tappa milanese di presentazione del Pnrr (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Moratti: “Risposte da personalità scientifiche il 16 dicembre per dubbi e perplessità”

"Per garantire che dubbi e perplessità vengano affrontati e risolti – continua Moratti - il 16 dicembre abbiamo previsto due ore di risposta da parte di 5 personalità scientifiche della nostra regione anche perché mamme, papà, genitori e nonni con eventuali dubbi e incertezze possono avere delle risposte che consentano di fugare questi dubbi”.