Incidente stradale a Cremona, morta un'anziana di 74 anni

Una donna di 74 anni è morta questa mattina in un incidente avvenuto poco prima delle 8 in via Sesto, periferia di Cremona. La vittima, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo presumibilmente a causa del ghiaccio ed è finita fuori strada, in un campo alla destra della carreggiata. Fatale l'impatto, violento, contro un palo della luce. L'allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, però, per la donna non c'era più nulla da fare. Indagano gli agenti della polizia stradale.