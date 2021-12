Addio a Emanuele Sabatino, il meccanico youtuber EmaMotorsport

Emanuele Sabatino, lo youtuber noto come EmaMotorsport, che nei suoi video parlava con passione di meccanica e automobili, è stato trovato senza vita nella sua officina a Broni, nel Pavese. Aveva 45 anni. A darne notizie è stata la moglie attraverso i social. "Nel pomeriggio di ieri (giovedì, ndr) si è spento improvvisamente Ema. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e il team di EmaMotorsport”, si legge nel post. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita. I funerali verranno celebrati lunedì.

I messaggi di cordoglio

Sabatino aveva pubblicato il suo ultimo video sul proprio canale YouTube, che conta oltre 270mila iscritti, l'8 dicembre scorso, dal titolo "Idrogeno, lavaggio iniettori e lavaggio olio motore in un colpo solo". Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo seguiva con affetto e passione. "Ema rimarrai sempre nei nostri cuori, sei stato fonte di ispirazione e di alimentazione per la passione che accomunava tutti noi”, scrive un follower, a cui fa eco un altro post: "Spero che lassù tu potrai viaggiare come non lo hai mai fatto".