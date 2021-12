Sciopero scuola, insegnanti e studenti in corteo a Milano. VIDEO

Corteo questa mattina a Milano, in occasione dello sciopero nazionale della scuola indetto, tra le altre sigle, da Flc Cgil e Uil Scuola per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. Sotto la pioggia, decine di insegnanti, studenti e membri del personale scolastico hanno sfilato per le vie del centro città, tra slogan, fumogeni e bandiere. “System Change. Priorità a scuola, ambiente e salute, non ai vostri profitti”, il messaggio scritto su uno degli striscioni esposti. Il corteo è poi giunto in piazza Beccaria. (IL CORTEO A ROMA)