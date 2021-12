Maltempo Lombardia, torna la neve a Milano e nell'hinterland

A metà mattina, con il calo delle temperature e il cielo completamente nuvoloso, è iniziata a scendere una leggera neve in città che non dovrebbe creare particolari problemi al traffico

Dopo la neve caduta mercoledì e la pausa di ieri, ha ripreso a nevicare anche a bassa quota a Milano e nell'hinterland del capoluogo lombardo. A metà mattina, con il calo delle temperature e il cielo completamente nuvoloso, è iniziata a scendere una leggera neve in città che non dovrebbe creare particolari problemi al traffico. Nel pomeriggio è infatti previsto un miglioramento della situazione con il ritorno del bel tempo. (IL METEO IN LOMBARDIA)