La Zanzara, Mauro da Mantova ricoverato in terapia intensiva per Covid

Maurizio Buratti, personaggio noto agli ascoltatori del programma radiofonico “La Zanzara” come Mauro da Mantova, è ricoverato in terapia subintensiva all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, colpito dal Covid. Intubato, e con il saturimetro che segnava, nel momento più critico, valori inferiori al 60%, non risponde alle cure. Ne dà notizia il Corriere. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il ricovero

Convinto sostenitore delle teorie No vax, non molti giorni fa, proprio in diretta su Radio 24, Buratti, che lavora come carrozziere a Curtatone (Mantova), aveva detto di essere stato in un supermercato poco distante da Milano con 38 di febbre. Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero. A darne conferma è stato il conduttore della trasmissione, Giuseppe Cruciani: “Ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo”, ha dichiarato. Nonostante il suo stato di salute, Buratti non aveva intenzione di contattare i medici e per convincerlo è intervenuto, tra gli altri, anche lo stesso Cruciani, oltre a diversi ascoltatori. “I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia”, ha poi spiegato Cruciani.

Il messaggio

“Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale, pare sia Covid”, aveva raccontato con la voce affaticata in un messaggio registrato e inviato sempre alla Zanzara. E sulla scelta di presentarsi in ospedale a Verona aveva detto: “A Mantova non mi fido… lì ci sono i comunisti”. A Mauro da Mantova è arrivata anche la vicinanza di David Parenzo, fiero oppositore durante i suoi interventi in trasmissione.